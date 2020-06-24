Trabzonspor'a iki müjde birden! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına'ya iki müjde birden!

'a iki müjde birden!

Trabzonspor'a iki müjde birden!

Aytemiz ile 2-2 berabere kalan 'a sakatlardan iki iyi haber geldi. devinin ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme'de yırtık tespit edilmiş ve en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. En az üç hafta oynayamayacağı dile getirilen 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız, G.Saray derbisinde sahada olacak. Kaptan ise Ankaragücü sınavında görev yapabilecek.

Aytemiz ile 2-2 berabere kalan 'a sakatlardan iki iyi haber geldi. devinin ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme'de yırtık tespit edilmiş ve en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın çok hızlı bir iyileşme sürecine girdiği ve kısa sürede toparlanarak hafif tempolu antrenmanlara başladığı ifade edildi. Bordo-mavili kulübün Başkanı da Nwakaeme ile ilgili müjdeyi vererek, " derbisinde sahada olacaktır. O çok farklı bir kas grubuna sahip ve hızla iyileşiyor" diye konuştu.

MÜCADELE VERİYORUZ
Ağaoğlu şöyle devam etti: "Kaleci Uğurcan Çakır'ın MR sonucu henüz gelmedi ama belki bir ihtimal Ankaragücü maçını oynayamayabilir. Nwakaeme için '3-6 hafta' dendi ama büyük ihtimalle Galatasaray derbisinde oynayabileceğini düşünüyorum. Sosa büyük ihtimalle bu hafta idmanlara çıkar ve Ankaragücü karşılaşmasında süre alabilecek durumda. Sahadaki mücadele 11 kişiyle veriliyor. Kimseyi birbirinden ayırmak mümkün değil. Kimsenin şüphesi olmasın herkes burada. Mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin amacı da kulübü hak ettiği başarılara taşımak. Bunun için tüm camia birlikte hareket ediyor."

ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI
'in 28. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'a, bordomavili taraftarlar destek verdi. Karşılaşmanın ardından gece saatlerinde 'ye ait özel bir uçakla kente gelen bordo-mavililer, 'nda çok sayıda taraftar tarafından meşale ve marşlar eşliğinde karşılandı. Futbolcuların yanı sıra kafile ile kente gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik heyet de karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.

AĞAOĞLU TESTTEN GEÇTİ: 0.00 PROMİL
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanı 'nun 'İçmişti' demesi nedeniyle alkol kontrolünden geçti. Kontrolde alkole rastlanmayan Ağaoğlu, "Ben anamdan doğduğumdan beri ağzıma alkol sürmüş, alkol kullanan bir insan değilim. Ama öyle bir yakıştırma yapmışlar. Eksik olmasınlar, iftiranın da sonu yok" dedi.

BAŞINIZI DİK TUTUN
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında son saniyelerde yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaşananlar sonrası moralsiz olan oyuncularına seslendi. Ağaoğlu, havimanına giderken takım otobüsünde, "Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız daha var. Bu takım şampiyon olacak. Yaşananlar sizi etkilemesin. Sezon bittiğinde mutlu sona ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

  1. 24.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'a iki müjde birden! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA