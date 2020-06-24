Trabzonspor'a iki müjde birden!

Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'a sakatlardan iki iyi haber geldi. Karadeniz devinin Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme'de yırtık tespit edilmiş ve en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın çok hızlı bir iyileşme sürecine girdiği ve kısa sürede toparlanarak hafif tempolu antrenmanlara başladığı ifade edildi. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Nwakaeme ile ilgili müjdeyi vererek, "Galatasaray derbisinde sahada olacaktır. O çok farklı bir kas grubuna sahip ve hızla iyileşiyor" diye konuştu.



MÜCADELE VERİYORUZ

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Kaleci Uğurcan Çakır'ın MR sonucu henüz gelmedi ama belki bir ihtimal Ankaragücü maçını oynayamayabilir. Nwakaeme için '3-6 hafta' dendi ama büyük ihtimalle Galatasaray derbisinde oynayabileceğini düşünüyorum. Sosa büyük ihtimalle bu hafta idmanlara çıkar ve Ankaragücü karşılaşmasında süre alabilecek durumda. Sahadaki mücadele 11 kişiyle veriliyor. Kimseyi birbirinden ayırmak mümkün değil. Kimsenin şüphesi olmasın herkes burada. Mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin amacı da kulübü hak ettiği başarılara taşımak. Bunun için tüm camia birlikte hareket ediyor."



ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'a, bordomavili taraftarlar destek verdi. Karşılaşmanın ardından gece saatlerinde THY'ye ait özel bir uçakla kente gelen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tarafından meşale ve marşlar eşliğinde karşılandı. Futbolcuların yanı sıra kafile ile kente gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik heyet de karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.



AĞAOĞLU TESTTEN GEÇTİ: 0.00 PROMİL

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'nun 'İçmişti' demesi nedeniyle alkol kontrolünden geçti. Kontrolde alkole rastlanmayan Ağaoğlu, "Ben anamdan doğduğumdan beri ağzıma alkol sürmüş, alkol kullanan bir insan değilim. Ama öyle bir yakıştırma yapmışlar. Eksik olmasınlar, iftiranın da sonu yok" dedi.



BAŞINIZI DİK TUTUN

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında son saniyelerde yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaşananlar sonrası moralsiz olan oyuncularına seslendi. Ağaoğlu, havimanına giderken takım otobüsünde, "Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız daha var. Bu takım şampiyon olacak. Yaşananlar sizi etkilemesin. Sezon bittiğinde mutlu sona ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.