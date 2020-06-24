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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Bunu görmeyen hakemi atadılar

Bunu görmeyen hakemi atadılar

'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-A.Gücü karşılaşmasında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-A.Gücü karşılaşmasında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Fırtına, Bitigen ile çıktığı 4 maçta 4 galibiyet aldı. Ancak pazartesi günü oynanan Alanya karşılaşmasında VAR'da görev yapan Bitigen'in Caulker'in Abdülkadir Ömür'e taban girdiği pozisyonda devreye girmemesi tepki çekmişti. Taraftarlar, "Düzen kurulmuş. MHK yine bildiği yoldan gidiyor. Şampiyon olmamız engellenemeyecek" diye tepki gösterdiler.

  1. 24.6.2020
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