Ahmet Ağaoğlu: Provokasyon var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor ile 2-2 kaldıkları maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin A Spor'a konuştu ve "Bizi bir provokasyonun içine çekmeye çalışıyorlardı, belirli ölçüde başarılı oldular" dedi. Hiçbir takımın kendilerine karşı yumuşak oynamasını beklemediklerini dile getiren Ağaoğlu, "Alanya'nın bir hafta önceki maçıyla bizle olan maçı izlendiğinde ne demek istediğimi insanlar çok daha iyi anlayacaklardır. Trabzonspor, ilginç bir takımdır. Direnişin, başkaldırının sembolüdür. Trabzonspor, Anadolu'ya şampiyonluk kupasını hemen lige çıktıktan bir sene sonra 3 defa arka arkaya taşıyan ve kafalarda oluşan bir olguyu yıkan, ortadan kaldıran bir takımdır ve dolayısıyla zaten hiçbir maçımızın sıradan geçmesini beklemiyoruz" yorumunu yaptı.

"SİNİR UÇLARI İLE OYNADILAR"

Karşılaşmada yaşanan olayları anlatan Ağaoğlu, protokol tribünününde oturmadıklarını aktararak, şöyle devam etti: "Protokol tribünün sol tarafında olan bir bölüm vardı. Ben orada, hatta jandarma komutanına 'eğer mümkünse bize burayı ayırın, aramızda mesafe olsun' dedim. Çünkü bir şeylerin olacağını hissediyordum. Başlama düdüğüyle birlikte en basit şeyleri söyleyeceğim, p ile başlayan ler ile biten cümleler kurdular, 'şampiyon olamazsınız yavşaklar' dediler, küfür ettiler. Bizim şampiyon olmamızın bu arkadaşların bakış açıları ve düşünce yapılarıyla olan şeyi de ilişkilendiremedim. Gerginlik bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Hiçbir şey özellikle benim oradaki davranışımı haklı gösteremez. Ama bir insanın sinir uçlarıyla da bu kadar oynanır. Bir provokasyonun içine çekmeye çalışıyorlardı, belirli ölçüde başarılı oldular."

"MAÇ BOYU KÜFRETTİLER"

Ağaoğlu, beraberlik golünden sonra hemen maç bitiminde de kendilerine küfürlerin devam ettiğini belirterek, "Bizim bulunduğumuz yer normalde izole bölüm. Alanya yöneticileriyle arada parmaklıklar var. Fiziki temas olma imkanı yok. Emniyet güçleri tedbir almış durumda. Tam çıkalım derken arkadan biri koşarak geldi. Küfür edince artık ben de kendime yediremedim. Maç bitmiş, beraberlik golünü atmışsınız, çılgınlar gibi sevinmiş, maç boyunca ağza alınmayacak hakaretleri yapmışsınız artık yeter. Hep beraber tepki gösterdik. Söylediği aynı şekilde kendisine iade edildi" dedi.



"VAR NE ZAMAN DEVREYE GİRİYOR"

"VAR'ın ne zaman ve ne şekilde devreye girdiğini bilmiyoruz. Kimse net şekilde ifade edemez bunu. Gaziantep maçında attığımız nizami golde 10 pozisyon geriye gidildi. Orada devreye giriyor da bizim puan kaybettiğimiz maçlarda devreye girmiyor hiç. Alanya maçında Abdülkadir Ömür'e yapılan hareketi kimse görmüyor. Fenerbahçe maçında Sörloth'a yapılan hareket görülmüyor. Bir tek biz görüyoruz ne hikmetse."

"MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞTÜĞÜM BIR İNSAN"

Ahmet Ağaoğlu, daha sonra Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu gördüğünü kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elinde telefon 'sen benim ağabeyime küfür ediyorsun' diye bağırdı. Benim bildiğim onun abisi Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. 15 senedir son derece iyi ilişkiler içinde olduğum sürekli görüştüğüm bir insan. Önce anlayamadım. Senin ağabeyine niye küfredeyim. Telefonda herhalde 4 dakikadır canlı yayın yapıyordu. Telefonu gözüme doğru sokarak abime küfür ediyorsun deyince telefona dikkatli baktım 'abim protokol 2' yazıyordu, anlayamadım. Anlam veremedim. O herhalde bu şekilde tahrik ederek ağzımdan hakaret içeren bir takım kelimeler, cümlelerin çıkmasını bekliyordu. Ben çok provokasyona uğradım ciddi olarak ama böylesiyle ilk defa karşı karşıya kaldım. Hayret ettim."



"AĞZIM ANAMIN AK SÜTÜ KOKAR"

Havalimanına gittiğinde Alanyaspor Başkanı'nın bir televizyon kanalına bağlandığını kaydeden Ağaoğlu, şu görüşleri paylaştı: "Arkadaşlar telefondan izliyorlarmış, beni uyardılar. Hepsinin elinde telefon kamerası açık. 'Bana ağza alınmayacak küfürler etti, hakaret etti, vurmaya kalktı' şeklinde söylemleri oldu ki aramızdaki mesafe yarım metre. Bariyer var aramızda, diğer tarafında Alanya Başkanı. Vuracak mesafe de var. Belki de onu bekledi. 'Ağzı leş gibi alkol kokuyordu midem bulandı' diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

TAKIM GERİYE YASLANIYOR

"Genç ve enerjisi olan insanlara ihtiyacımız var. Tabii ki tecrübeli insanlara da ihtiyacımız var. Zidane'ı, Guardiola'yı başarılarıyla alkışlıyoruz. Biz genç fidanları sevmeyiz, biz hep ulu çınarların altına girelim de rahat rahat oturalım deriz. Bizim felsefemizde bu yok. Biz öyle rahat oturamayız. Hüseyin hocanın göstermiş olduğu performans çok iyi. Hatalar tabii ki yapılacak. Yeniliğe açık ve kendisini geliştiren bir hocamız. Bu takımın geriye yaslanma hastalığı var evet. Ama şu an yapılacak radikal bir değişiklik zamanı değil."



ÇİMŞİR'E YAPILAN ELEŞTİRİLER HAKSIZ

"Hüseyin Çimşir hoca devre arasında bana 'şu futbolcuyu alın' demesini bilmiyor muydu. 3 sene önceki orta sahamız Okay-Sosa-Onazi'ydi. Netice ne oldu? Ligi 5. bitirdik. Hocaya yapılan eleştirileri yersiz ve haksız buluyorum. Bana göre Türk futbolu genç ve ufku açık bir teknik direktör kazanıyor. Onların önünü açmak zorundayız."