Uğurcan şoku!
Bordo-mavili ekibin 24 yaşındaki kalecisi 36. dakikada sakatlandı. İkinci yarıya devam edemeyen Çakır’ın durumu bugün netleşecek.
Geçtiğimiz hafta Anthony Nwakaeme'nin sakatlanması ile sarsılan Karadeniz devi dün de Uğurcan Çakır şoku yaşadı. Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını adeta sırtlayan 24 yaşındaki eldiven, Aytemiz Alanyaspor maçının 36. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı. Sağlık heyetinin müdahalesiyle devre sonuna kadar oyuna devam eden Uğurcan'ın arka adalesinde sıkıntı olduğu öğrenildi. Ağrıları artan milli futbolcu, ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. 1.91 boyundaki eldivenin tedavisine hemen başlanırken, son durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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