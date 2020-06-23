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23 Haziran 2020, Salı
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Uğurcan şoku!

Uğurcan şoku!

Bordo-mavili ekibin 24 yaşındaki kalecisi 36. dakikada sakatlandı. İkinci yarıya devam edemeyen Çakır’ın durumu bugün netleşecek.

Geçtiğimiz hafta Anthony Nwakaeme'nin sakatlanması ile sarsılan devi dün de Uğurcan Çakır şoku yaşadı. Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını adeta sırtlayan 24 yaşındaki eldiven, Aytemiz Alanyaspor maçının 36. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı. Sağlık heyetinin müdahalesiyle devre sonuna kadar oyuna devam eden Uğurcan'ın arka adalesinde sıkıntı olduğu öğrenildi. artan milli futbolcu, ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. 1.91 boyundaki eldivenin tedavisine hemen başlanırken, son durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

  1. 23.6.2020
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