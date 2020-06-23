Skandal karar!
Karaoğlan, ilk yarıda Abdülkadir Ömür’ü sert bir faulle düşüren Caulker’in pozisyonunda net kırmızı kartı vermedi. Ayrıca da maçı gereksiz yere uzattı.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan dün gece skandal bir karara imza attı. Trabzonspor, zorlu Alanya deplasmanında Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçerken, mücadelenin 28'inci dakikasında genç oyuncuya yapılan sert müdahale büyük tartışmalara yol açtı. 20 yaşındaki yıldız, ceza sahasına girmeden hemen önce kaleciyle karşı karşıya gelmek üzereyken Alanyasporlu Caulker tarafından yapılan çok sert bir hareket sonrasında yer kaldı. Karaoğlan, Trabzonsporluların son adam olan Caulker'in kırmızı kart görmesini beklediği pozisyonda faul bile vermezken, gecenin skandal kararına imza attı. Bordo-mavililer pozisyona uzun süre itiraz ederken, VAR hakemi Abdulkadir Bitigen de sessiz kaldı. Ayrıca fazla durmayan maçı 5 dakika uzatarak başka bir skandala daha imza atılmış oldu.
- 23.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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