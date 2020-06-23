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23 Haziran 2020, Salı
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Ne yaptın Hosseini!

Ne yaptın Hosseini!

devinin stoperi dün gördü. 79. dakikada 'a yaptığı sert faulün ardından atılan İranlı savunmacı, bu gereksiz hareketi sonrası takımın ahengini de bozdu.

devinin stoperi dün gördü. 79. dakikada 'a yaptığı sert faulün ardından atılan İranlı savunmacı, bu gereksiz hareketi sonrası takımın ahengini de bozdu. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun, soyunma odasında arkadaşlarından tek tek özür dilediği dile getirildi.
  1. 23.6.2020
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