Hüseyin Çimşir: Avantaj kaybettik
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kaybedilen iki puanın sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi.
Çimşir, "İki kere öne geçtik ama malesef avantajımızı koruyamadık. Kaybedilmiş iki puan var. Oyunun ilk 15 dakikası gayet başarılıydı. İlk yarının sonunda yediğimiz gol oyun planımızı değiştirdi. İkinci yarı yine önde oynamaya başladık. Pozisyonları ve golü de bulduk. avantajı sağladık. Ama son dakikada golü yedik. Bazen mecburi değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.
ELEŞTİRİLERİ ÜZERİME ALIYORUM
Abdülkadir Ömür ve Uğurcan'ın çıkmasının takımı etkilemiş olabileceğini kaydeden Çimşir, "Ne olursa olsun son onbeş daki ka bu skoru korumamız gerekiyor. Biz bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. 6 maçımız daha var. Bir avantaj kaybettik. Tekrar bu avantajı lehimize çevirmeye çalışacağız. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Bir eleştiri olacaksa kendi üzerime alıyorum" ifadelerini kullandı. Sakatlıkların bahane olmadığını vurgulayan Çimşir, Uğurcan'ın kasık, Ömür'ün ise baldırında problem olduğunu söyledi.
NAMAĞLUP DEVAM
Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Bordomavililer, Çimşir yönetiminde ligde 7 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı. Maç başına 2.27 puan ortalaması yakalayan Çimşir kupada da 6 maçın 5'ini kazanıp toplamda 17 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi gibi başarılı bir grafik çizdi. Çimşir tek mağlubiyetini kupada Denizlispor (0-2) karşısında aldı.
- 23.6.2020
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