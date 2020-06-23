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23 Haziran 2020, Salı
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Dış sahada da kaybetmiyor

Dış sahada da kaybetmiyor

Fırtına, dış sahada sert esiyor. Bordo-mavililer, bu sezon ligde 14 maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 27 puan toplayarak en iyi puan ortalamasına sahip takım konumunda bulunuyor.

Fırtına, dış sahada sert esiyor. Bordo-mavililer, bu sezon ligde 14 maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 27 puan toplayarak en iyi puan ortalamasına sahip takım konumunda bulunuyor. ekibi, son 11 deplasman maçında da 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı. En son dış sahada 272 gün önce 'a yenilen Karadeniz devi, ardından hiçbir zaman mağlup olmadı.
  1. 23.6.2020
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