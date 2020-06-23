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23 Haziran 2020, Salı
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Ağrılarla oynadı asistini yaptı

Ağrılarla oynadı asistini yaptı

19 golle zirvede yer alan Sörloth dün ağrılarla oynadı. Ayak baş parmağındaki ağrıları ile sahaya çıkan 24 yaşındaki forvet, Abdülkadir Ömür'ün golünde müthiş bir asist yaptı.

19 golle zirvede yer alan Sörloth dün ağrılarla oynadı. Ayak baş parmağındaki ağrıları ile sahaya çıkan 24 yaşındaki forvet, Abdülkadir Ömür'ün golünde müthiş bir asist yaptı. Ancak Sörloth, derbisinden bu yana 'de 488 dakikada isabetli şut atamadı.
  1. 23.6.2020
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