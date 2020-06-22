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22 Haziran 2020, Pazartesi
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'da şoku!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!

'da şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerin yıldız file bekçisi ilk yarıda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve ikinci yarıda yerini 'e bıraktı.

'in 28. haftasında 'a konuk olan , sakatlık şokuyla sarsıldı.

Genç kaleci , mücadelenin 38. dakikasında bir sakatlık geçirdi. Genç eldiven, ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarının başında yerini 'e bıraktı.

Yapılacak tetkiklerin ardından genç kalecinin sağlık durumu netlik kazanacak.

  1. 22.06.2020
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