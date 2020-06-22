Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerin yıldız file bekçisi ilk yarıda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve ikinci yarıda yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, sakatlık şokuyla sarsıldı.
Genç kaleci Uğurcan Çakır, mücadelenin 38. dakikasında bir sakatlık geçirdi. Genç eldiven, ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarının başında yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.
Yapılacak tetkiklerin ardından genç kalecinin sağlık durumu netlik kazanacak.
- 22.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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