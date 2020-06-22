Hüseyin Çimşir'den Uğurcan ve Abdülkadir açıklaması!
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Uğurcan'ın durumu yarın belli olur. Abdülkadir de baldırında bir problem yaşadı, çıkartmak zorunda kaldık. Birkaç oyuncuda daha hafif sakatlık problemleri var ama bunlar bahane değil. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte Hüseyin Çimşir'in açıklamaları:
Kaybedilmiş 2 puan var. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, avantajımızı tekrar kazanmak istiyoruz. Oyuncu arkadaşları kutluyorum, bir eleştiri olacaksa bunu kendimi üzerime alırım.
Uğurcan'ın durumu yarın belli olur. Abdülkadir de baldırında bir problem yaşadı, çıkartmak zorunda kaldık. Birkaç oyuncuda daha hafif sakatlık problemleri var ama bunlar bahane değil. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 00:46
- Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)
- Beşiktaş maçında Okan Kocuk vakası! Meğer Loris Karius...
- Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...
- William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"
- Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hüseyin Çimşir'den Uğurcan ve Abdülkadir açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.