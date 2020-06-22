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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Çimşir'den Uğurcan ve Abdülkadir açıklaması!

'den ve Abdülkadir açıklaması!

Hüseyin Çimşir'den Uğurcan ve Abdülkadir açıklaması!

'in 28. haftasında , deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu. Çimşir, "'ın durumu yarın belli olur. Abdülkadir de baldırında bir problem yaşadı, çıkartmak zorunda kaldık. Birkaç oyuncuda daha hafif sakatlık problemleri var ama bunlar bahane değil. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte 'in açıklamaları:

Kaybedilmiş 2 puan var. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, avantajımızı tekrar kazanmak istiyoruz. Oyuncu arkadaşları kutluyorum, bir eleştiri olacaksa bunu kendimi üzerime alırım.

'ın durumu yarın belli olur. Abdülkadir de baldırında bir problem yaşadı, çıkartmak zorunda kaldık. Birkaç oyuncuda daha hafif sakatlık problemleri var ama bunlar bahane değil. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır açıklaması

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 00:46
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