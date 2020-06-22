Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi!
Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasının ardından prtokol tribünü karıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tartışma yaşadı.
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı.
Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.
- 22.06.2020
- Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)
- Beşiktaş maçında Okan Kocuk vakası! Meğer Loris Karius...
- Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...
- William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"
- Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.