Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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- maçının ardından yöneticiler birbirine girdi!

Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi!

’in 28. haftasında oynanan Aytemiz - müsabakasının ardından prtokol tribünü karıştı. Trabzonspor Başkanı ve Alanyaspor Başkanı Hasan tartışma yaşadı.

'in 28. haftasında Aytemiz , sahasında karşı karşıya geldiği ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordo-mavili takımın başkanı ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan ile tartıştı.

Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

  1. 22.06.2020
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