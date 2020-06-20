Trabzonspor'da yeni hedef Alanya!
Ligde Göztepe’yi kupada Fenerbahçe’yi deviren Trabzonspor rotayı Alanyaspor mücadelesine çevirdi. Hedef 3 puanı alarak liderliği korumak.
Trabzonspor dolu dizgin gittiği sezonda pandemi nedeniyle duraklamıştı. Ancak sezona verilen ara bordo-mavililerin formundan hiçbir şey götürmedi. Yeniden start alan ligde önce deplasmanda Göztepe'yi deviren Karadeniz devi ardından kupa rövanşında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkarak finale yükselmişti. Kazandığı bu iki önemli maçın ardından yelkenlerini şişiren Trabzonspor rotasını ligdeki Alanyaspor mücadelesine çevirdi. Maç yine deplasmanda, Fırtına'nın hedefi yine 3 puan. Bordo-mavili ekipte futbolcular da konsantrasyonlarını güçlü şekilde koruyorlar.
SAĞLAM BASALIM
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Hüseyin Çimşir, Alanyaspor karşılaşması öncesi öğrencileriyle kısa bir görüşme yaptı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Ayaklarınız yere sağlam bassın. Daha hiçbir şey başarmadık ama başaracağız. Bunu da hep birlikte yapacağız" dedi. Çimşir öğrencilerinden Göztepe ve Fenerbahçe galibiyeterindeki gibi aynı ciddiyetle sahada olmalarını istedi. Sezon sonu bu emeklerinin karşığını çifte kupayla taçlandıracaklarını kaydetti.
ÇALIŞMAYA DEVAM
Karadeniz ekibi, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Göztepe ve Fenerbahçe deplasmanlarından gelen galibiyetle takımın morali bir hayli yüksek. Bordo-mavili oyuncular dünkü antrenmanda da büyük bir hırs ve keyifle çalıştılar. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de öğrencilerinin formundan bir hayli memnun.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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