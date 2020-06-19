Nwakaeme’de yırtık!

Resmi siteden, "Nwakaeme'nin muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" açıklaması yapıldı. Bu tür sakatlıkların iyileşmesi 3-4 haftayı buluyor. Ancak siyahi oyuncuların güçlü kas yapıları nedeniyle dönüşleri daha erken olabiliyor. Hedef, 'Bay Beyin'i G.Saray derbisine yetiştirmek.