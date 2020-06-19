Nwakaeme’de yırtık!
Kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Ödem nedeniyle MR'ı dün çekilen Nijeryalı yıldızda yırtık çıktı.
Resmi siteden, "Nwakaeme'nin muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" açıklaması yapıldı. Bu tür sakatlıkların iyileşmesi 3-4 haftayı buluyor. Ancak siyahi oyuncuların güçlü kas yapıları nedeniyle dönüşleri daha erken olabiliyor. Hedef, 'Bay Beyin'i G.Saray derbisine yetiştirmek.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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