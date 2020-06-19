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19 Haziran 2020, Cuma
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Nwakaeme’de yırtık!

Nwakaeme’de yırtık!

Kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Ödem nedeniyle 'ı dün çekilen Nijeryalı yıldızda yırtık çıktı.

Resmi siteden, "Nwakaeme'nin muayene ve kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" açıklaması yapıldı. Bu tür sakatlıkların iyileşmesi 3-4 haftayı buluyor. Ancak siyahi oyuncuların güçlü kas yapıları nedeniyle dönüşleri daha erken olabiliyor. Hedef, 'Bay Beyin'i G.Saray derbisine yetiştirmek.

  1. 19.6.2020
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