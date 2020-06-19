En değerli takım

Lig ve kupada gelen galibiyetler Trabzonspor'u Borsa İstanbul'da da uçurdu. Piyasa değerini 1 milyar 902 milyon 944 bin 579 TL'ye çıkartan bordo-mavililer, Türkiye'nin en değerli takımı oldu. Galatasaray 1.8 milyar TL değeri ile en değerli ikinci futbol kulübü olurken, Fenerbahçe (1.792.800.000) ve Beşiktaş (600.000.000) arkadan sıralandı.