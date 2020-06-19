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19 Haziran 2020, Cuma
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En değerli takım

En değerli takım

Lig ve kupada gelen galibiyetler 'u Borsa 'da da uçurdu. Piyasa değerini 1 milyar 902 milyon 944 bin 579 TL'ye çıkartan bordo-mavililer, 'nin en değerli takımı oldu.

Lig ve kupada gelen galibiyetler 'u Borsa 'da da uçurdu. Piyasa değerini 1 milyar 902 milyon 944 bin 579 TL'ye çıkartan bordo-mavililer, 'nin en değerli takımı oldu. 1.8 milyar TL değeri ile en değerli ikinci futbol kulübü olurken, (1.792.800.000) ve (600.000.000) arkadan sıralandı.

  1. 19.6.2020
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