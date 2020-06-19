Durdurulmaz güç Ekuban

Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sörloth'a iki asist yapan 26 yaşındaki futbolcu istatistiklerde geçen sezonu şimdiden solladı. Ekuban 3 ay sahalardan uzak kalmasına rağmen bu sezon 27 maçta 9 gol+7 asistlik performansa ulaştı. Caleb geçen sezon ise 36 maçta forma giyerken 8 gol+2 asist üretmişti. Başarılı futbolcu isabetli pas, koşu yüzdeleri, hava topu hakimiyeti ve ikili mücadelelerinde de istatistiklerini ileriye taşıdı.