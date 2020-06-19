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19 Haziran 2020, Cuma
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Durdurulmaz güç

Durdurulmaz güç Ekuban

'un Ganalı hücum silahı Caleb , sakatlık ve salgın sonrası deyim yerindeyse 'Bomba' gibi geri döndü. 7 asiste ulaşan Ekuban, bu istatistikte geçen sezonu şimdiden 3’e katladı

ile oynanan yarı final rövanşında Sörloth'a iki asist yapan 26 yaşındaki futbolcu istatistiklerde geçen sezonu şimdiden solladı. 3 ay sahalardan uzak kalmasına rağmen bu sezon 27 maçta 9 gol+7 asistlik performansa ulaştı. Caleb geçen sezon ise 36 maçta forma giyerken 8 gol+2 asist üretmişti. Başarılı futbolcu isabetli pas, koşu yüzdeleri, hava topu hakimiyeti ve ikili mücadelelerinde de istatistiklerini ileriye taşıdı.

  1. 19.6.2020
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