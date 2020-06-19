Durdurulmaz güç Ekuban
Trabzonspor'un Ganalı hücum silahı Caleb Ekuban, sakatlık ve salgın sonrası deyim yerindeyse 'Bomba' gibi geri döndü. 7 asiste ulaşan Ekuban, bu istatistikte geçen sezonu şimdiden 3’e katladı
Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sörloth'a iki asist yapan 26 yaşındaki futbolcu istatistiklerde geçen sezonu şimdiden solladı. Ekuban 3 ay sahalardan uzak kalmasına rağmen bu sezon 27 maçta 9 gol+7 asistlik performansa ulaştı. Caleb geçen sezon ise 36 maçta forma giyerken 8 gol+2 asist üretmişti. Başarılı futbolcu isabetli pas, koşu yüzdeleri, hava topu hakimiyeti ve ikili mücadelelerinde de istatistiklerini ileriye taşıdı.
- 19.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Durdurulmaz güç Ekuban haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.