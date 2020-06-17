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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Uğurcan yine coştu

Uğurcan yine coştu

'un başarılı kalecisi , yarı final rövanşında muhteşem bir maç çıkardı.

24 yaşındaki kaleci kurtarışlarıyla sarı-lacivertlilere karşı adeta duvar ördü. 'de oyuna sonradan giren Mehmet Ekici'nin arka arkaya gönderdiği bazukaları kurtaran Uğurcan, Ekici'yi isyan ettirdi. Tecrübeli orta saha, kurtarışların ardından "Yeter" diye bağırdı.

  1. 17.6.2020
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