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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Nwakaeme'den haber var! MR çekimi...

Son dakika: 'den haber var! çekimi...

Son dakika: Nwakaeme'den haber var! MR çekimi...

rövanş mücadelesinde , karşısında hata yapmayarak 3-1'lik galibiyetle kupaya bir adım daha yaklaşmıştı. Mücadelenin 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Anthony 'den yeni bir haber geldi. İşte detaylar...

rövanş mücadelesinde , ezeli rakibi 'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de rakibini 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'da mücadeledenin 35. dakikasında sakatlanarak yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan 'nin bugün 'ı çekilecekti ancak oyuncunun kasık bölgesinde ödem tespit edilmesi nedeniyle, MR çekiminin yarına ertelendiği öğrenildi.

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 12:56
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