Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında hata yapmayarak 3-1'lik galibiyetle kupaya bir adım daha yaklaşmıştı. Mücadelenin 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Anthony Nwakaeme'den yeni bir haber geldi. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de rakibini 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırmayı başardı.
Trabzonspor'da mücadeledenin 35. dakikasında sakatlanarak yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Nwakaeme'nin bugün MR'ı çekilecekti ancak oyuncunun kasık bölgesinde ödem tespit edilmesi nedeniyle, MR çekiminin yarına ertelendiği öğrenildi.
- 17.06.2020
- Güncelleme: 17.06.2020 12:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Nwakaeme'den haber var! MR çekimi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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