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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Perdeyi kapattı

Perdeyi Filip Novak kapattı

'un sol beki kapanış golünü attı. 29 yaşındaki oyuncu 90+4'te attığı golle skoru 3-1 getirdi. F.Bahçe karşı attığı gol sayısını da 4'e yükseltti.

'un sol beki kapanış golünü attı. 29 yaşındaki oyuncu 90+4'te attığı golle skoru 3-1 getirdi. F.Bahçe karşı attığı gol sayısını da 4'e yükseltti. Novak, bugüne kadar sarılacivertlilere karşı oynadığı 6 karşılaşmada F.Bahçe filelerini 4 kez havalandırmayı başardı. Novak "Kupayı alırsak daha mutlu oluruz. Taraftarlarımız için bu başarılar büyük önem taşıyor" dedi.
  1. 17.6.2020
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