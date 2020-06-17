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17 Haziran 2020, Çarşamba
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11'e girdi

Hosseini 11'e girdi

'da deplasmanda 3-1 kazanılan maçı kadrosundan 2 ismi değiştirdi.

'da deplasmanda 3-1 kazanılan maçı kadrosundan 2 ismi değiştirdi. 'de kırmızı gören Guilherme'nin yerine Badou Ndiaye oynadı. Çimşir stoperde değişikliğe gitti. Manuel da Costa'nın yerine Majid mücadeleye 11'de başladı.
  1. 17.6.2020
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