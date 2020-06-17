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17 Haziran 2020, Çarşamba
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: Finali hak ettik

Gaston Campi: Finali hak ettik

Bordo-mavililerin başarılı stoperi , oynadıkları futbolla finale çıkmayı hak ettiklerini söyledi. 29 yaşındaki stoper, "Çok iyi mücadele ettik. olarak yüreğimizi ortaya koyduk. Büyük taraftarına bu galibiyet armağan olsun. finali de ligi de kazanmaktır" yorumunu yaptı.

Bordo-mavililerin başarılı stoperi , oynadıkları futbolla finale çıkmayı hak ettiklerini söyledi. 29 yaşındaki stoper, "Çok iyi mücadele ettik. olarak yüreğimizi ortaya koyduk. Büyük taraftarına bu galibiyet armağan olsun. finali de ligi de kazanmaktır" yorumunu yaptı.

  1. 17.6.2020
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