Gaston Campi: Finali hak ettik

Bordo-mavililerin başarılı stoperi Gaston Campi, oynadıkları futbolla finale çıkmayı hak ettiklerini söyledi. 29 yaşındaki stoper, "Çok iyi mücadele ettik. Takım olarak yüreğimizi ortaya koyduk. Büyük Trabzonspor taraftarına bu galibiyet armağan olsun. Hedefimiz finali de ligi de kazanmaktır" yorumunu yaptı.