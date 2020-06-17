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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Başkanlar ayrı oturdu

Başkanlar ayrı oturdu

Ev sahibi 'de Başkan Ali 'un ürettiği özel maskeyle tribünde yer aldı. Başkanı da mücadeleyi yönetici arkadaşlarıyla birlikte takip etti. İki başkan da maçı heyecanla takip ederken salgın nedeniyle ayrı yerlerde oturdu.

Ev sahibi 'de Başkan Ali 'un ürettiği özel maskeyle tribünde yer aldı. Başkanı da mücadeleyi yönetici arkadaşlarıyla birlikte takip etti. İki başkan da maçı heyecanla takip ederken salgın nedeniyle ayrı yerlerde oturdu.

  1. 17.6.2020
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