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17 Haziran 2020, Çarşamba
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23 yıl sonra hem zafer hem final

23 yıl sonra hem zafer hem final

, 2-1’in rövanşında Kanarya’yı yıllardır yenemediği ’de devirdi. ’yı zafere ve finale Sörloth (2) ile Novak’ın müthiş füzesi taşıdı.

'de lider durumda bulunan kupada da tarihi bir galibiyetle finale yükseldi. Turun ilk ayağında 'yi sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 'de de rakibine şans tanımadı. 23 Ağustos 1997'de Kanarya'yı Ülker Stadı'nda 3-1 yenen devi o tarihten bu yana deplasmanda kazanamıyordu. Dün hem 23 yıl sonra kazandı hem de 'nda final sevincini yaşadı. maça adeta golle başladı. 6'da perdeyi açtı: 0-1.

KRAL COŞTU BİR KERE
Fenerbahçe, 42. dakikada Deniz Türüç'ün nefis volesiyle skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 83'te Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth, kupada da ön plana çıktı. Norveçli yıldız, Ekuban'ın 40 metre sürüp önüne bıraktığı topta kariyerinin en rahat gollerinden birini kaydederek skoru 2-1'e getirdi. Kanarya'nın umutları bu golle sona ererken 90+4'te Filip Novak perdeyi kapattı. Bordo-mavili ekibin sol beki müthiş bir golle turu müjdeledi: 1-3. Galibiyetle gelen final, Trabzonspor taraftarını coşturdu.

  1. 17.6.2020
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