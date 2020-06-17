23 yıl sonra hem zafer hem final

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor kupada da tarihi bir galibiyetle finale yükseldi. Turun ilk ayağında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kadıköy'de de rakibine şans tanımadı. 23 Ağustos 1997'de Kanarya'yı Ülker Stadı'nda 3-1 yenen Karadeniz devi o tarihten bu yana deplasmanda kazanamıyordu. Dün hem 23 yıl sonra kazandı hem de Türkiye Kupası'nda final sevincini yaşadı. Fırtına maça adeta golle başladı. 6'da Alexander Sörloth perdeyi açtı: 0-1.

KRAL COŞTU BİR KERE

Fenerbahçe, 42. dakikada Deniz Türüç'ün nefis volesiyle skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 83'te Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth, kupada da ön plana çıktı. Norveçli yıldız, Ekuban'ın 40 metre sürüp önüne bıraktığı topta kariyerinin en rahat gollerinden birini kaydederek skoru 2-1'e getirdi. Kanarya'nın umutları bu golle sona ererken 90+4'te Filip Novak perdeyi kapattı. Bordo-mavili ekibin sol beki müthiş bir golle turu müjdeledi: 1-3. Galibiyetle gelen final, Trabzonspor taraftarını coşturdu.