23 yıl sonra hem zafer hem final
Trabzonspor, 2-1’in rövanşında Kanarya’yı yıllardır yenemediği Kadıköy’de devirdi. Fırtına’yı zafere ve finale Sörloth (2) ile Novak’ın müthiş füzesi taşıdı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor kupada da tarihi bir galibiyetle finale yükseldi. Turun ilk ayağında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kadıköy'de de rakibine şans tanımadı. 23 Ağustos 1997'de Kanarya'yı Ülker Stadı'nda 3-1 yenen Karadeniz devi o tarihten bu yana deplasmanda kazanamıyordu. Dün hem 23 yıl sonra kazandı hem de Türkiye Kupası'nda final sevincini yaşadı. Fırtına maça adeta golle başladı. 6'da Alexander Sörloth perdeyi açtı: 0-1.
KRAL COŞTU BİR KERE
Fenerbahçe, 42. dakikada Deniz Türüç'ün nefis volesiyle skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 83'te Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth, kupada da ön plana çıktı. Norveçli yıldız, Ekuban'ın 40 metre sürüp önüne bıraktığı topta kariyerinin en rahat gollerinden birini kaydederek skoru 2-1'e getirdi. Kanarya'nın umutları bu golle sona ererken 90+4'te Filip Novak perdeyi kapattı. Bordo-mavili ekibin sol beki müthiş bir golle turu müjdeledi: 1-3. Galibiyetle gelen final, Trabzonspor taraftarını coşturdu.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
23 yıl sonra hem zafer hem final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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