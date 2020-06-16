Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım! Alexander Sörloth...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı bordo-mavili ekip 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Alexander Sörloth (2) ve Novak kaydederken, sarı-lacivertli ekibin tek sayısı Deniz Türüç'ten geldi.

Maçın ardından Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Sörloth'un 'sus işareti' yaptığı bir fotoğrafı paylaşan bordo-mavili ekip, "Finaldeyiz" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM

Bordo-mavili kulüp, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak, ezeli rakiplere gözdağı verdi. İşte o paylaşım: