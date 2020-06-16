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16 Haziran 2020, Salı
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'dan maçı sonrası imalı paylaşım! ...

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım! Alexander Sörloth...

yarı final rövanş karşılaşmasında 'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran , maçın ardından hesabından imalı bir paylaşımı yaptı.

yarı final rövanş karşılaşmasında , 'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı bordo-mavili ekip 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri (2) ve Novak kaydederken, sarı-lacivertli ekibin tek sayısı Deniz Türüç'ten geldi.

Maçın ardından Trabzonspor Kulübü, hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Sörloth'un 'sus işareti' yaptığı bir fotoğrafı paylaşan bordo-mavili ekip, "Finaldeyiz" notunu düştü.

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  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 00:18
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