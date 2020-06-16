Trabzonspor Kadıköy şanssızlığını kırmak istiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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şanssızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor Kadıköy şanssızlığını kırmak istiyor

Fırtına, 'yi deplasmanda mağlup edememe şansızlığına bu kez son vermek istiyor. Bordo-mavililer Fenerbahçe karşısında bir yandan tur mücadelesi verirken bir yandan da rakibi karşısındaki şanssızlığını kırmak niyetinde.

Fırtına, 'yi deplasmanda mağlup edememe şansızlığına bu kez son vermek istiyor. Bordo-mavililer Fenerbahçe karşısında bir yandan tur mücadelesi verirken bir yandan da rakibi karşısındaki şanssızlığını kırmak niyetinde. Sarı-lacivertli takımı 'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 deviren bordo-mavililer, rakibi karşısında son 24 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 12 beraberlik aldı. , son 4 sezondur 'da mağlup olmadı.

  1. 16.6.2020
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