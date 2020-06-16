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16 Haziran 2020, Salı
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Kaptan Sosa bugün de yok

Kaptan Sosa bugün de yok

derbisi öncesi 'a Sosa'dan kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle maçında oynayamayan Arjantinli oyuncunun bugünkü maçta da forma giyemeyeceği belirtildi.

derbisi öncesi 'a Sosa'dan kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle maçında oynayamayan Arjantinli oyuncunun bugünkü maçta da forma giyemeyeceği belirtildi. Takımda Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Guilherme de kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in orta sahada Ndiaye'yi görevlendirmesi bekleniyor.

  1. 16.6.2020
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