Kaptan Sosa bugün de yok

Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında oynayamayan Arjantinli oyuncunun bugünkü maçta da forma giyemeyeceği belirtildi. Takımda Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Guilherme de kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in orta sahada Ndiaye'yi görevlendirmesi bekleniyor.