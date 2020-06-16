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16 Haziran 2020, Salı
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Fırtına yenilgiyi unuttu

Fırtına yenilgiyi unuttu

, yönetiminde ciddi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Lige ara verilmeden önce 9 maçından 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam eden genç teknik adam, deplasmanında da galip gelerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

, Hüseyin Çimşir yönetiminde ciddi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Lige ara verilmeden önce 9 maçından 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam eden genç teknik adam, deplasmanında da galip gelerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bordo-mavililer, Çimşir ile oynadığı 5 kupa maçında ise 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet aldı.

  1. 16.6.2020
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