Fırtına yenilgiyi unuttu

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ciddi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Lige ara verilmeden önce 9 Süper Lig maçından 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam eden genç teknik adam, Göztepe deplasmanında da galip gelerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bordo-mavililer, Çimşir ile oynadığı 5 kupa maçında ise 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet aldı.