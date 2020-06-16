Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Zİraat Türkiye Kupası - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Zİraat

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Zİraat Türkiye Kupası

Zİraat 'nın yarı final rövanş mücadelesinde sahasında 'u konuk ediyor. İlk maçta Trabzonspor 2-1 galib geldi. İki takımında hedefi kupada finale çıkarak şampiyon olmak. Maç saati yaklaştıkça taraftarlar maç havasına girmeye de başladı. Maç ile ilgili tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyorlar. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat yarı final rövanş maçında ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan Fenerbahçe'nin sezon sonu için tek hedefi kupayı alarak adını Avrupa Ligi'ne yazdırmak. Trabzonspor'da ise hedef sezon sonu iki kupada da şampiyon olabilmek. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK YILDIZLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ozan'ın yanı sıra apandisit ameliyatı olan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek. Trabzonspor'da ise ligde Göztepe ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan , İstanbul kafilesinde yer aldı. Deneyimli yıldızın durumunun maç saatinde belli olması bekleniyor. Bordo-mavili ekipte Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları ise sürüyor.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Emre, Ferdi, Muriqi, Rodrigues

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumunda 20:45'te başlayacak olan maç ATV'den canlı yayınlanacak.

KUPADA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda 14. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 13 karşılaşmada Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor bu maçların 7'sini kazanırken, Fenerbahçe sadece 4 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 11:55
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