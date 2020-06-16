Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Zİraat Türkiye Kupası
Zİraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk maçta Trabzonspor 2-1 galib geldi. İki takımında hedefi kupada finale çıkarak şampiyon olmak. Maç saati yaklaştıkça taraftarlar maç havasına girmeye de başladı. Maç ile ilgili tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyorlar. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan Fenerbahçe'nin sezon sonu için tek hedefi kupayı alarak adını Avrupa Ligi'ne yazdırmak. Trabzonspor'da ise hedef sezon sonu iki kupada da şampiyon olabilmek. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.
FENERBAHÇE'DE EKSİK YILDIZLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR
Fenerbahçe'de Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ozan'ın yanı sıra apandisit ameliyatı olan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek. Trabzonspor'da ise ligde Göztepe ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Jose Sosa, İstanbul kafilesinde yer aldı. Deneyimli yıldızın durumunun maç saatinde belli olması bekleniyor. Bordo-mavili ekipte Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları ise sürüyor.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Emre, Ferdi, Muriqi, Rodrigues
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumunda 20:45'te başlayacak olan maç ATV'den canlı yayınlanacak.
KUPADA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda 14. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 13 karşılaşmada Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor bu maçların 7'sini kazanırken, Fenerbahçe sadece 4 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 11:55
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- Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Zİraat Türkiye Kupası
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Zİraat Türkiye Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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