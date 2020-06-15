Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber! Fenerbahçe maçında... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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'a Sosa'dan kötü haber! maçında...

Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber! Fenerbahçe maçında...

'un Arjantinli yıldızı , yarı final rövanş turunda ile oynanacak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

'da bir süredir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız , Süper Lig'in 27. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti.

yarı final rövanş turunda ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeceği merak konusu olan Sosa'nın son durumu belli oldu.

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgiye göre 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekibin kaptanlarından olan Jose Sosa, moral ve motivasyon adına takımla birlikte kafilede yer alacak.

Jose Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber
  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 18:51
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