Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber! Fenerbahçe maçında...

Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Süper Lig'in 27. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş turunda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeceği merak konusu olan Sosa'nın son durumu belli oldu.

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgiye göre 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekibin kaptanlarından olan Jose Sosa, moral ve motivasyon adına takımla birlikte kafilede yer alacak.