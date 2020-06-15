Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber! Fenerbahçe maçında...
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş turunda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Süper Lig'in 27. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş turunda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeceği merak konusu olan Sosa'nın son durumu belli oldu.
A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgiye göre 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.
Bordo-mavili ekibin kaptanlarından olan Jose Sosa, moral ve motivasyon adına takımla birlikte kafilede yer alacak.
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 18:51
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber! Fenerbahçe maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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