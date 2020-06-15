Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da sevindiren gelişme... Bordo mavililer yaptığı resmi açıklamada corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, İzmir'de 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini korumuştu.
Bu mücadelenin ardından maç öncesinde olduğu gibi maç sonrasında da corona virüsü testi yaptıran bordo mavliler, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını ifade etti.
İşte o açıklama;
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 11:49
- Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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