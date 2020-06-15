Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, İzmir'de 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini korumuştu.

Bu mücadelenin ardından maç öncesinde olduğu gibi maç sonrasında da corona virüsü testi yaptıran bordo mavliler, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını ifade etti.

İşte o açıklama;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."