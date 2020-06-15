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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından 'da sevindiren gelişme... Bordo mavililer yaptığı resmi açıklamada corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen , İzmir'de 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini korumuştu.

Bu mücadelenin ardından maç öncesinde olduğu gibi maç sonrasında da corona virüsü testi yaptıran bordo mavliler, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını ifade etti.

İşte o açıklama;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 11:49
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