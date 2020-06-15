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15 Haziran 2020, Pazartesi
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borsada da güldürdü!

Trabzonspor borsada da güldürdü!

'de 27. hafta bugün oynanacak mücadeleyle tamamlanıyor. 'da haftaya yüzde 10'a yakın yükselişle tavan fiyat olan 6,06 liradan başlayan hisseleri, yüzde 8 yükselişle 5,96 lira seviyesinde seyrediyor. Galatasaray hisseleri, ligde alınan mağlubiyet ve kalecisi 'nın önemli bir sakatlık geçirmesi sonrası yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek taban fiyat olan 3,29 liraya geriledi.

'in 27 haftasında alınan sonuçların ardından 'da işlem gören hisseleri tavan fiyatı görürken, Galatasaray hisseleri yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek taban fiyata geriledi.

Süper Lig'de zirveyi ile paylaşan Trabzonspor hisseleri haftaya güçlü yükselişle başladı. Haftaya, yüzde 10'a yakın yükselişle tavan fiyat olan 6,06 liradan başlayan Trabzonspor hisseleri, ilerleyen saatlerde kazançlarının bir kısmını geri verdi ve şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 8,2 yükselişle 5,96 lira seviyesinde seyrediyor.

Haftaya zirvedeki Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in 3 puan arkasında 3. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin kazandığı haftada ligde kalma mücadelesi veren Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi. Bu mağlubiyetle Galatasaray, zirvenin 6 puan gerisine düştü.

Galatasaray dünkü mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ciddi yara alırken, kalecisi 'nın da önemli bir sakatlık geçirmesi sonrası, Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek, taban fiyat olan 3,29 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Fenerbahçe yatay bir seyir izleyerek önceki kapanışın hemen üstünde 12,85 liradan alıcı buluyor.

Hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ın hisse senedi fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 4,2 düşüşle 2,51 lira seviyesinden işlem görüyor.

  1. 15.06.2020
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