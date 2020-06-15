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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Sosa&Ömür forma istiyor

Sosa&Ömür forma istiyor

İki yıldızdan Abdülkadir’in sahada olması bekleniyor. Kaptanın ise yarın da riske edilmeme ihtimali yüksek

Kritik kupa sınavı öncesi gözler Abdülkadir Ömür ile 'da... maçının son dakikalarında sakatlanan Ömür, karşılaşmayı sedyeyle terk etmişti. Jose Sosa ise ağrıları sürdüğü için ligde riske edilmedi. İki yıldızın durumları sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Ömür'ün kendisini iyi hissettiğini söylemesinin ardından MR çekilmesinden vazgeçilmişti. İki gündür çalışmalarda yer alan genç yıldız bugün yapılacak son antrenmanda kendisini deneyecek ve karar ona göre verilecek. Bir sorun yaşamaması halinde Abdülkadir Ömür'ün karşısında takımdaki yerini alması bekleniyor. Başarılı futbolcu, teknik heyet ile yaptığı görüşmede sahada olma isteğini dile getirdi... Göztepe maçında dinlendirilen Jose Sosa'nın da oynamak istediği gelen haberler arasında. Ancak sağlık kurulunun yaptığı kontrol sonrası kaptanın bu maçta da dinlenmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Teknik heyetin de bu tavsiyeye uyması bekleniyor.
  1. 15.6.2020
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