Trabzonspor soyunma odasında bayram!
Göztepe karşısında alınan galibiyet soyunma odasını adeta bayram yerine çevirdi. Oyuncular ve teknik heyet zafer şarkıları söyledi. Dönüş yolculuğunda da uçakta büyük sevinç vardı.
Göztepe karşısında alınan galibiyet soyunma odasını adeta bayram yerine çevirdi. Oyuncular ve teknik heyet zafer şarkıları söyledi. Dönüş yolculuğunda da uçakta büyük sevinç vardı.
AFERİN ÇOCUKLAR
Bordo-mavili futbolcular, galibiyet sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Nwakaeme, "1 golle ve 3 puanla tekrar başladığımız için mutluyum" derken, ilk golün asistini yapan Joao Pereira, "Aferin çocuklar. Ekibimizle gurur duyuyorum. 3 puan almak için çok uğraştık. Yolculuğumuza hırsla devam edelim" dedi. Uğurcan Çakır ise "Kaldı 7" mesajını gönderdi.
- 14.6.2020
- Erman Toroğlu: Galatasaray Rizespor'u yenemezse şampiyon olamaz
- Beşiktaş'ın golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu açıkladı!
- Erman Toroğlu: Beşiktaş'ı bu hale Fikret Orman ve yönetimi getirdi
- Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bir şey yapacak hali yok
- Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına böyle destek verdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor soyunma odasında bayram! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.