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14 Haziran 2020, Pazar
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Suyun sesini duyuyor musun?

Suyun sesini duyuyor musun?

maçının ardından kulübün sosyal medya hesaplarından "Suyun sesini duyuyor musun yeğen?" başlığıyla yapılan paylaşım kısa sürede 'hit' oldu.

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı'nın görsellerinin ve merhum sanatçı 'in seslendirdiği şiirin yer aldığı videoda "Duyuyor musun yeğen, sesin suyunu duyuyor musun? 'Yapamam' diyordun, 'gücüm yetmez' sanıyordun. 'Anlarlar, yaptırmazlar, bir daha yenerler' diye korkuyordun. 'İmkansız' diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı. Bize sadece içinden yürümek kaldı" ifadeleri yer aldı.

DUYUYORUZ!
'un paylaşımına taraftardan çok sayıda cevap geldi. SekizinciKuşatma", "Biz1riz" ve "Kaldı7" etiketlerini kullanıldığı paylaşımın altına; "Duyuyoruz", "Duymakla kalmıyor suya doğru koşuyoruz", "Çifte şampiyonluk geliyor" yanıtları verildi.

  1. 14.6.2020
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