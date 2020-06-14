Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı'nın görsellerinin ve merhum sanatçı Tuncel Kurtiz'in seslendirdiği şiirin yer aldığı videoda "Duyuyor musun yeğen, sesin suyunu duyuyor musun? 'Yapamam' diyordun, 'gücüm yetmez' sanıyordun. 'Anlarlar, yaptırmazlar, bir daha yenerler' diye korkuyordun. 'İmkansız' diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı. Bize sadece içinden yürümek kaldı" ifadeleri yer aldı.



DUYUYORUZ!

Trabzonspor'un paylaşımına taraftardan çok sayıda cevap geldi. SekizinciKuşatma", "Biz1riz" ve "Kaldı7" etiketlerini kullanıldığı paylaşımın altına; "Duyuyoruz", "Duymakla kalmıyor suya doğru koşuyoruz", "Çifte şampiyonluk geliyor" yanıtları verildi.