Suyun sesini duyuyor musun?
Göztepe maçının ardından kulübün sosyal medya hesaplarından "Suyun sesini duyuyor musun yeğen?" başlığıyla yapılan paylaşım kısa sürede 'hit' oldu.
Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı'nın görsellerinin ve merhum sanatçı Tuncel Kurtiz'in seslendirdiği şiirin yer aldığı videoda "Duyuyor musun yeğen, sesin suyunu duyuyor musun? 'Yapamam' diyordun, 'gücüm yetmez' sanıyordun. 'Anlarlar, yaptırmazlar, bir daha yenerler' diye korkuyordun. 'İmkansız' diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı. Bize sadece içinden yürümek kaldı" ifadeleri yer aldı.
DUYUYORUZ!
Trabzonspor'un paylaşımına taraftardan çok sayıda cevap geldi. SekizinciKuşatma", "Biz1riz" ve "Kaldı7" etiketlerini kullanıldığı paylaşımın altına; "Duyuyoruz", "Duymakla kalmıyor suya doğru koşuyoruz", "Çifte şampiyonluk geliyor" yanıtları verildi.
- 14.6.2020
- Erman Toroğlu: Galatasaray Rizespor'u yenemezse şampiyon olamaz
- Beşiktaş'ın golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu açıkladı!
- Erman Toroğlu: Beşiktaş'ı bu hale Fikret Orman ve yönetimi getirdi
- Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bir şey yapacak hali yok
- Beşiktaşlı taraftarlar stat dışından takımlarına böyle destek verdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Suyun sesini duyuyor musun? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.