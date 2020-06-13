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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Süper 3'lü sahnede

Süper 3'lü sahnede

‘Beyin’ Nwakaeme ’deki ilk kafa golüyle takımını rahatlattı. Sörloth’un aldığı penaltıda Ekuban topu ağlarla buluşturup fişi çekti.

, deplasmanda 'yi hücum hattındaki 3 silahşoruyla geçti. Bordo-mavili ekibin sol kanattaki yıldızı Anthony Nwakaeme, 16. dakikada Pereira'nın ortasını kafa ile filelere gönderip perdeyi açtı. 'de ilk kafa golünü atan 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 38 maçta 14 gol ve 11 asiste ulaştı. Taraftarın 'Beyin' lakabını taktığı Nijeryalı yıldız ayrıca Süper Lig'de oynadığı son iki sezonda Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (21) ve asist yapan (16) oyuncu konumunda. Fırtına'da ligde 4 maçtır suskun olan Aleksander Sörloth ise hasretini 5 maça çıkarsa da yaptırdığı penaltıyla galibiyete katkı sağladı. Sörloth'un kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Ekuban, ligde çıktığı son 4 deplasman maçında 2 gol atıp, 2 de asist gerçekleştirdi.

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Trabzonspor'da Sörloth (25 gol+7 asist), Ekuban (9 gol+6 asist) ve Nwakaeme (14 gol+11 asist) bu sezon toplam 72 gole direkt katkı sağladı.

  1. 13.6.2020
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