Süper 3'lü sahnede
‘Beyin’ Nwakaeme Süper Lig’deki ilk kafa golüyle takımını rahatlattı. Sörloth’un aldığı penaltıda Ekuban topu ağlarla buluşturup fişi çekti.
Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi hücum hattındaki 3 silahşoruyla geçti. Bordo-mavili ekibin sol kanattaki yıldızı Anthony Nwakaeme, 16. dakikada Pereira'nın ortasını kafa ile filelere gönderip perdeyi açtı. Süper Lig'de ilk kafa golünü atan 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 38 maçta 14 gol ve 11 asiste ulaştı. Taraftarın 'Beyin' lakabını taktığı Nijeryalı yıldız ayrıca Süper Lig'de oynadığı son iki sezonda Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (21) ve asist yapan (16) oyuncu konumunda. Fırtına'da ligde 4 maçtır suskun olan Aleksander Sörloth ise hasretini 5 maça çıkarsa da yaptırdığı penaltıyla galibiyete katkı sağladı. Sörloth'un kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Ekuban, ligde çıktığı son 4 deplasman maçında 2 gol atıp, 2 de asist gerçekleştirdi.
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Trabzonspor'da Sörloth (25 gol+7 asist), Ekuban (9 gol+6 asist) ve Nwakaeme (14 gol+11 asist) bu sezon toplam 72 gole direkt katkı sağladı.
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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