Küçük’ten büyük hata - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Küçük’ten büyük hata

Küçük’ten büyük hata

Küçük’ten büyük hata

’yi haksız yere atan , ’un dengesini bozdu.

Göztepe- maçını yöneten kararlarıyla sınıfta kaldı. Küçük özellikle ilk yarıda Trabzonspor'un çok üstün olduğu ve oyunu rakip kaleye yıktığı bölümde Göztepeli oyunculara hiç kart çıkarmazken, 'yi iki ile oyundan atarak maçın seyrini değiştirdi. Brezilyalı futbolcunun ikinci sarı kartı gördüğü pozisyonda Castro'ya teması yoktu. Guilherme pozisyona uzun süre itiraz etmesine rağmen karar değişmedi. Sambacının atılmasıyla Trabzonspor sahada on kişi kaldı ve oyun şeklini mecburen değiştirdi
  1. 13.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küçük’ten büyük hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA