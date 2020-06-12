Trabzonspor, Göztepe karşısında giyeceği formayı duyurdu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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, karşısında giyeceği formayı duyurdu

Trabzonspor, Göztepe karşısında giyeceği formayı duyurdu

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından 27. hafta itibariyle yeniden sahalara dönen , ile oynayacağı karşılaşmada sahada giyeceği formayı duyurdu.

Yaklaşık 3 ayılık aranın ardından Süper Lig heyecanı yeniden start veriyor... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle uzun süren ayrılığın ardından takımlar, yeniden sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından da, 27. haftada İzmir ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Bordo mavililer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe'ye karşı parçalı formayla sahada olunacağını duyurdu.

İşte o paylaşım;

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 12:37
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