Trabzonspor, Göztepe karşısında giyeceği formayı duyurdu
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından 27. hafta itibariyle yeniden sahalara dönen Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada sahada giyeceği formayı duyurdu.
Yaklaşık 3 ayılık aranın ardından Süper Lig heyecanı yeniden start veriyor... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle uzun süren ayrılığın ardından takımlar, yeniden sahaya çıkıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor da, 27. haftada İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Bordo mavililer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe'ye karşı parçalı formayla sahada olunacağını duyurdu.
İşte o paylaşım;
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 12:37
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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