Trabzon esnafı şampiyonluk havasına girdi bile! Zafer Çarşısı'nda...

Trabzon'un en işlek noktası olan Uzun Sokak'ta yer alan Zafer Çarşısı'nın esnafları bordo mavili formalarını giyerek Trabzonspor'a destek oldu.

Yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Trabzonspor bu akşam saat 21.00'de Göztepe ile karşılaşacak. Şampiyonluk yolundaki son 8 maç öncesinde bordo mavili taraftarlar da kenetlenerek takımlarına destek oluyor.

Trabzon'da bulunan Zafer Çarşısı esnafları da bugün bir araya gelerek Trabzonspor'a destek oldu. Birlik içerisinde verilen görüntü sosyal medyada beğeni topladı.