Trabzon esnafı şampiyonluk havasına girdi bile! Zafer Çarşısı'nda...
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşılaşacak lider Trabzonspor'da taraftarlar, Trabzon Zafer Çarşısı'na indi. Esnaflar, bordo mavili formalarla takımlarına destek oldu.
Trabzon'un en işlek noktası olan Uzun Sokak'ta yer alan Zafer Çarşısı'nın esnafları bordo mavili formalarını giyerek Trabzonspor'a destek oldu.
Yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Trabzonspor bu akşam saat 21.00'de Göztepe ile karşılaşacak. Şampiyonluk yolundaki son 8 maç öncesinde bordo mavili taraftarlar da kenetlenerek takımlarına destek oluyor.
Trabzon'da bulunan Zafer Çarşısı esnafları da bugün bir araya gelerek Trabzonspor'a destek oldu. Birlik içerisinde verilen görüntü sosyal medyada beğeni topladı.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 17:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzon esnafı şampiyonluk havasına girdi bile! Zafer Çarşısı'nda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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