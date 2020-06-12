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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Trabzon esnafı şampiyonluk havasına girdi bile! Zafer Çarşısı'nda...

Trabzon esnafı şampiyonluk havasına girdi bile! 'nda...

Trabzon esnafı şampiyonluk havasına girdi bile! Zafer Çarşısı'nda...

Süper Lig'in 27. haftasında ile karşılaşacak lider 'da taraftarlar, Trabzon 'na indi. Esnaflar, bordo mavili formalarla takımlarına destek oldu.

Trabzon'un en işlek noktası olan Uzun Sokak'ta yer alan 'nın esnafları bordo mavili formalarını giyerek 'a destek oldu.

Yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Trabzonspor bu akşam saat 21.00'de ile karşılaşacak. Şampiyonluk yolundaki son 8 maç öncesinde bordo mavili taraftarlar da kenetlenerek takımlarına destek oluyor.

Trabzon'da bulunan Zafer Çarşısı esnafları da bugün bir araya gelerek Trabzonspor'a destek oldu. Birlik içerisinde verilen görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 17:38
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