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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

'dan flaş sözleri!

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

lideri , 27. hafta mücadelesinde konuk olduğu 'yi 3-1'lik skorla devirip, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlattı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı , açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz.

Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Lider maç oynuyorsa, liderin maçı 1. kanaldan verilir.

Salı günü kupa maçı var, zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok güven veriyor.

"ELİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Süreç başladıktan sonra çok kısa süre içinde neyin ne olduğu belli olacak. Bu konu çarşamba 17.00'de UEFA tarafından açıklandı. Perşembe 01.00 sıralarında bizim gündemimizden düştü. Gerçekten rahatız çünkü elimiz çok güçlü.

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 01:20
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