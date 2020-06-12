Abülkadir Ömür'den sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçında... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Abülkadir Ömür'den sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçında...

Abülkadir Ömür'den sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçında...

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, karşısında takımının son golünü kaydederken, bu pozisyonda kaleci Beto ile çarpışıp sakatlandı. Maça devam edemeyen bordo-mavili futbolcu, arka adalesinde çekme olduğunu belirtip son durumunun 'dan sonra belli olacağını söyledi.

karşısında 'u rahatlatan golü kaydeden Abdülkadir Ömür, gol sırasında kaleci Beto ile çarpışıp sakatlandı. Oyuna devam edemeyen genç futbolcu yerini Serkan Asan'a bırakmak zorunda kaldı.

"CİDDİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Karşılaşmanın ardından sakatlığıyla ilgili konuşan Abdülkadir, "Arka adalemde çekme var. Biraz ağrı oluştu. Çok ciddi olacağını düşünmüyorum ama yarın çekileceğim. Ondan sonra sakatlığın boyutu netleşir. Ama ciddi olduğunu şahsen düşünmüyorum" dedi.

"İKİ KUPADA DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
Abdülkadir maçla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Hepimiz için zorlu bir süreçti, iyi başladık. Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Bir buçuk aydır çok iyi çalıştık, bir hayalimiz var. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

  1. 12.06.2020
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