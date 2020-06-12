Abülkadir Ömür'den sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçında...
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Göztepe karşısında takımının son golünü kaydederken, bu pozisyonda kaleci Beto ile çarpışıp sakatlandı. Maça devam edemeyen bordo-mavili futbolcu, arka adalesinde çekme olduğunu belirtip son durumunun MR'dan sonra belli olacağını söyledi.
Göztepe karşısında Trabzonspor'u rahatlatan golü kaydeden Abdülkadir Ömür, gol sırasında kaleci Beto ile çarpışıp sakatlandı. Oyuna devam edemeyen genç futbolcu yerini Serkan Asan'a bırakmak zorunda kaldı.
"CİDDİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Karşılaşmanın ardından sakatlığıyla ilgili konuşan Abdülkadir, "Arka adalemde çekme var. Biraz ağrı oluştu. Çok ciddi olacağını düşünmüyorum ama yarın Mr çekileceğim. Ondan sonra sakatlığın boyutu netleşir. Ama ciddi olduğunu şahsen düşünmüyorum" dedi.
"İKİ KUPADA DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
Abdülkadir maçla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Hepimiz için zorlu bir süreçti, iyi başladık. Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Bir buçuk aydır çok iyi çalıştık, bir hayalimiz var. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.
- 12.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Abülkadir Ömür'den sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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