Trabzonspor'a coşkulu uğurlama!
Süper Lig lider Trabzonspor, 27. haftada karşılaşacağı Göztepe maçı için İzmir'e gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden Trabzon Havalimanı’na hareket eden kafileyi çok sayıda bordo-mavili taraftar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde uğurladı.
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen lider Trabzonspor, 27. haftada oynayacağı kritik Göztepe maçı için İzmir'e gitti. Bordo-mavili kafileyi, Göztepe maçı öncesi çok sayıda taraftar uğurladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden Trabzon Havalimanı'na hareket eden kafileye, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.
- 11.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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