Trabzonspor'a coşkulu uğurlama!

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen lider Trabzonspor, 27. haftada oynayacağı kritik Göztepe maçı için İzmir'e gitti. Bordo-mavili kafileyi, Göztepe maçı öncesi çok sayıda taraftar uğurladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden Trabzon Havalimanı'na hareket eden kafileye, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.