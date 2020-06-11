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11 Haziran 2020, Perşembe
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'a coşkulu uğurlama!

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama!

lider , 27. haftada karşılaşacağı maçı için 'e gitti. ’nden ’na hareket eden kafileyi çok sayıda bordo-mavili taraftar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde uğurladı.

'deki şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen lider , 27. haftada oynayacağı kritik maçı için 'e gitti. Bordo-mavili kafileyi, Göztepe maçı öncesi çok sayıda taraftar uğurladı.

'nden 'na hareket eden kafileye, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.

  1. 11.06.2020
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