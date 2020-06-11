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11 Haziran 2020, Perşembe
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maçına hazır

Trabzonspor Göztepe maçına hazır

Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında zorlu deplasmanına çıkacak olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

, 'in 27. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde yapılan antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

  1. 11.06.2020
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