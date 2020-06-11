Trabzonspor Göztepe maçına hazır
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında zorlu Göztepe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
- 11.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor Göztepe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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