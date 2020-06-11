Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Son dakika: resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

'da son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Bordo mavililer, yapılan test sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

, corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 17:21
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