Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...
Trabzonspor'da son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Bordo mavililer, yapılan test sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Trabzonspor, corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 17:21
- Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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