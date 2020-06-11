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11 Haziran 2020, Perşembe
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kaldığı yerden

Kral kaldığı yerden

Sakatlığını atlatan Sörloth idmanlarda attığı gollerle formunu koruduğunu gösterdi, ilk 11’e göz kırptı.

'un golcüsü Alexander Sörloth sakatlık sürecini atlattı. Yıldız oyuncu gollerine antrenmanlarda da devam ediyor. Başarılı isim çekişmeli geçen çift kalelerde bol bol fileleri havalandırırken, performansı maçı öncesi teknik heyeti de sevindiriyor. Kısa sürede eski formuna yaklaşan , yarınki mücadelede yine Trabzonspor'un en önemli gol silahlarından birisi olacak. Öte yandan Kovid-19 öncesi birçok takım tarafından takip edilen Sörloth'u scout ekiplerinin TV'den izlemeyi sürdürmeleri bekleniyor. Bu sezon 25 gol+7 asist üreten Norveçli, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti.

  1. 11.6.2020
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