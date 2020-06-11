Kral kaldığı yerden

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth sakatlık sürecini atlattı. Yıldız oyuncu gollerine antrenmanlarda da devam ediyor. Başarılı isim çekişmeli geçen çift kalelerde bol bol fileleri havalandırırken, performansı Göztepe maçı öncesi teknik heyeti de sevindiriyor. Kısa sürede eski formuna yaklaşan Kral, yarınki mücadelede yine Trabzonspor'un en önemli gol silahlarından birisi olacak. Öte yandan Kovid-19 öncesi birçok takım tarafından takip edilen Sörloth'u scout ekiplerinin TV'den izlemeyi sürdürmeleri bekleniyor. Bu sezon 25 gol+7 asist üreten Norveçli, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti.