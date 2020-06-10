Trabzonspor deplasmanda da lider!

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, dış sahada da sert esiyor. Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu periyotta Karadeniz ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer çıktığı son 11 Süper Lig maçını ise kaybetmedi.

8 MAÇIN 5'İ DIŞARDA

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig cuma günü yeniden başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar ise bir nevi Trabzonspor'a yarayacak. Bordo-mavililer ligin son 8 haftasında sadece Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor karşılaşmalarını Akyazı'da oynayacak. Göztepe, Alanya, G.Saray, Denizlispor ve Kayserispor'la ise deplasmanda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda 5 kritik maçı dış sahada oynayacak Fırtına, bunu avantaja çevirmeyi planlıyor.