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10 Haziran 2020, Çarşamba
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deplasmanda da lider!

Trabzonspor deplasmanda da lider!

'de liderlik koltuğuna oturan , dış sahada da sert esiyor. Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu periyotta ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer çıktığı son 11 Süper Lig maçını ise kaybetmedi.

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan , dış sahada da sert esiyor. Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu periyotta ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer çıktığı son 11 maçını ise kaybetmedi.

8 MAÇIN 5'İ DIŞARDA
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig cuma günü yeniden başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar ise bir nevi Trabzonspor'a yarayacak. Bordo-mavililer ligin son 8 haftasında sadece Ankaragücü, ve karşılaşmalarını Akyazı'da oynayacak. , Alanya, G.Saray, Denizlispor ve 'la ise deplasmanda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda 5 kritik maçı dış sahada oynayacak Fırtına, bunu avantaja çevirmeyi planlıyor.

  1. 10.6.2020
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