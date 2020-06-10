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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Hüseyin Çimşir’in 8’de 8 planı

’in 8’de 8 planı

Hüseyin Çimşir’in 8’de 8 planı

Bordo-mavili takımın hocası , 8'de 8 peşinde... 42 yaşındaki çalıştırıcı cuma günü oynanacak maçı öncesinde oyuncularını göz açtırmazken, kazanmak için bütün güçlerini ortaya koymalarını istedi.

Çimşir, antrenmanlarda oyuncularına sürekli uyarılarda bulunarak hatalarını en aza indirmelerini istiyor. Ligin kalan 8 maçında puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyleyen Çimşir, oyuncularına adeta hırs yüklemesi yapıyor.

  1. 10.6.2020
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