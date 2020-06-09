Dev rekabet
Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen bordo-mavililerde stoperde büyük bir rekabet var.
Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen bordo-mavililerde stoperde büyük bir rekabet var. Koronavirüs sebebiyle araya girmeden önce teknik direktör Hüseyin Çimşir daha çok Manuel da Costa ile Gaston Campi ikilisini kullanıyordu. İki tecrübeli ismin arasına en çok Hüseyin Türkmen girebilmişti. Sözleşmesi uzatılan Majid Hosseini ile devre arasında gelmesine rağmen fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride olan Manoel Messias da arayı kapattılar. Brezilyalı oyuncunun koronavirüs dönemini çok iyi geçirdiği idmanlarda gözleniyor. Böylece 2 forma için 5 oyuncu kıyasıya bir rekabete başladı.
CAMPI'NİN SOLU AVANTAJ
Aralarında yeri en garanti isim Gaston Campi. Sol ayaklı olduğu için takım arkadaşlarının önünde. Bir başka tecrübeli isim Da Costa da şanslı.
- 9.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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