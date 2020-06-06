Yayla çocukları kazanacak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Yayla çocukları kazanacak

çocukları kazanacak

Yayla çocukları kazanacak

'un genç oyuncularından , şampiyonluk vurgusu yaptı. 20 yaşındaki futbolcu " çocukları kazanacak" ifadesini kullandı.

'un genç oyuncularından , şampiyonluk vurgusu yaptı. 20 yaşındaki futbolcu " çocukları kazanacak" ifadesini kullandı. Bordo-mavili taraftarlar bu sözlere hayran kaldı. TS Club'ın da bu ifadeleri kullanarak ürünlere yerleştirmeyi düşündüğü öğrenildi.
  1. 6.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yayla çocukları kazanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA