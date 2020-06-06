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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Sörloth hazır

Sörloth hazır

Sakatlık dönemini çabuk atlatan forma girmeye başladı. Norveçli oyuncunun güçlü kas yapısı sayesinde kısa sürede takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldiği belirtildi.

Sakatlık dönemini çabuk atlatan forma girmeye başladı. Norveçli oyuncunun güçlü kas yapısı sayesinde kısa sürede takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldiği belirtildi. 'de gol krallığında ilk sırada bulunan 24 yaşındaki forvet, maçında yüzde 100 hazır şekilde sahada olacak.
  1. 6.6.2020
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