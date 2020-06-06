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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Pereira mutlu

Pereira mutlu

Bordo-mavili kulüple yeni sözleşme imzalayan 'nın keyfi yerine geldi. 36 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda her zamanki gibi tüm profesyonelliği ile çalışıyor.

Bordo-mavili kulüple yeni sözleşme imzalayan 'nın keyfi yerine geldi. 36 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda her zamanki gibi tüm profesyonelliği ile çalışıyor. Yıldız sağ bek aynı zamanda gelecekte yerini alacak Serkan Asan'a da özel taktikler veriyor. Bir anlamda 20 yaşındaki futbolcuyu bordomavili formaya hazırlıyor.
  1. 6.6.2020
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